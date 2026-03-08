Napoli vende le borse della fidanzata sui social | 28enne denunciato

Un giovane di 28 anni è stato denunciato a Napoli dopo aver venduto online le borse della fidanzata. La ragazza, di 27 anni, ha riconosciuto i suoi accessori di lusso in un annuncio pubblicato su Instagram da un negozio vintage. I Carabinieri sono intervenuti e hanno identificato il venditore.

La 27enne riconosce i suoi accessori di lusso in un annuncio Instagram di un negozio vintage: i Carabinieri identificano il venditore. La scoperta sui social: borse "sparite" riappaiono su Instagram. Nel mondo dei social, dell'e-commerce e degli influencer, vendere e acquistare oggetti in pochi secondi è ormai routine. Ma la stessa rapidità può trasformarsi in un boomerang. È quanto accaduto a una 27enne napoletana, che stava cercando borse griffate su Instagram quando, scorrendo il profilo di un noto negozio vintage della zona di Chiaia, ha riconosciuto alcuni dei suoi accessori di lusso. Quelle borse, però, erano sparite da casa da qualche giorno.