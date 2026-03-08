Napoli ruba due borse alla fidanzata e le vende ad un negozio di vintage | denunciato

A Napoli, una donna di 27 anni ha rubato due borse alla propria fidanzata e successivamente le ha vendute in un negozio di vintage. La vittima ha notato le borse sui social e ha segnalato l’accaduto alle autorità. La ragazza che ha acquistato le borse ha denunciato il negozio, portando all’identificazione della responsabile del furto. La donna è stata quindi denunciata per furto e vendita di merce rubata.

Siamo a Napoli e una 27enne cerca delle borse griffate. Sui social viene colpita dalla vetrina virtuale di un noto negozio vintage dove sono state messe in vendita delle borse firmate. La ragazza ne riconosce qualcuna, sono le sue. C'è subito un sospettato nella mente della giovane ed è il suo compagno. Lo contatta, gli dice di andare con lei al negozio ma lui si rifiuta. Ragazza, papà e fratello vanno nel negozio. Ad accoglierli il titolare che mostra le loro borse verosimilmente rubate a metà febbraio. Arrivano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per ricostruire la vicenda. Tra le ricevute di acquisto anche le fotocopie dei documenti di identità dei venditori. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

