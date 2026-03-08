Napoli riconosce su Instagram le borse rubate | il suo fidanzato le aveva vendute ad un negozio vintage di Chiaia
Una donna di 27 anni ha scoperto su Instagram che alcune borse rubate erano in vendita in un negozio vintage di via Morelli a Napoli. Dopo aver esaminato i documenti dei venditori, ha riconosciuto tra gli articoli anche quelli appartenenti al furto, e tra i documenti ha trovato anche quello del suo fidanzato. La scoperta ha portato a un'indagine da parte delle forze dell'ordine.
Una 27enne vede su Instagram le borse rubate esposte da un negozio di via Morelli: tra i documenti dei venditori compare quello del fidanzato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
