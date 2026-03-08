Napoli ora cambia tutto | il finale di stagione si accende all’improvviso

A Napoli, il finale di stagione prende una piega inaspettata. La squadra che sembrava destinata a lottare per il quarto posto ora si trova al centro di una corsa diversa, con sviluppi improvvisi e potenziali cambiamenti di scenario. La situazione si evolve rapidamente, lasciando gli addetti ai lavori e i tifosi a seguire con attenzione ogni nuovo movimento.

La stagione del Napoli sembrava destinata ad una lotta per il quarto posto senza troppe pretese, ma potrebbe non essere così. Gli azzurri hanno conquistato sei punti nelle ultime due partite e puntano alla tripletta contro il Lecce. Nel frattempo, questa sera si giocherà il derby tra Milan e Inter: almeno una delle due perderà punti. Il finale di stagione potrebbe riaccendersi. Conte recupera gli infortunati: si torna a sognare. Il Napoli deve continuare a guardarsi le spalle e Conte lo sa, ma il vantaggio sulle altre resta importante. Difficile ipotizzare che nessuno sbagli. Nel frattempo, però, i partenopei devono continuare a vincere e a convincere.

