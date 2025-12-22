La Notte nel Cuore cambia tutto | cosa ha deciso Mediaset per il finale di stagione

I fan di La Notte nel Cuore dovranno attendere ancora il finale di stagione: è in atto l'ennesimo cambio di programmazione firmato Mediaset. La soap turca è rientrata in palinsesto venerdì 19 dicembre 2025, in seconda serata su Canale 5, con una collocazione che spezza l'attesa ma sposta ancora una volta gli equilibri del racconto. L'interrogativo resta lo stesso: quando e come andrà in onda il gran finale che i telespettatori aspettano da settimane? Il ritorno a sorpresa nasce dalla necessità di sostenere Io Sono Farah, che fatica a raccogliere i consensi sperati. Per recuperare pubblico, Mediaset usa La Notte nel Cuore come traino, confidando nel richiamo della storia di Tahir e Farah.

