Il contratto di Lorenzo Pellegrini con la Roma scadrà nel giugno 2026. Recenti sviluppi indicano un possibile cambiamento nelle sue intenzioni future, creando un nuovo scenario per il club e il calciatore. In questo articolo, analizzeremo gli ultimi aggiornamenti e le possibili implicazioni di questa situazione.

Il contratto di Lorenzo Pellegrini con la Roma scadrà nel giugno del 2026 e, nelle ultime ore, stanno arrivando importanti aggiornamenti per quello che riguarda il suo futuro. Futuro Pellegrini, arriva il colpo di scena (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il centrocampista starebbe convincendo Gian Piero Gasperini a suon di buone prestazioni e per lui potrebbero aprirsi le porte di un futuro ancora in giallorosso. Apertura nei confronti di Pellegrini, cambiano gli scenari per il futuro. Durante la scorsa estate il suo destino appariva lontano dalla capitale, ma il classe 1996 ha deciso di mettersi a disposizione del club ed è riuscito a conquistare la fiducia del nuovo allenatore, ritagliandosi uno spazio importante nella squadra e tornando titolare dopo l’infortunio in occasione della vittoria odierna sul campo del Torino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Futuro Pellegrini, colpo di scena e ribaltone improvviso: cambia tutto | CM

Leggi anche: Sinner cambia staff? L’annuncio improvviso spiazza i tifosi, colpo di scena

Ribaltone improvviso, colpo Ederson a centrocampo

Durante questa finestra di calciomercato invernale, si prospetta un possibile cambiamento importante per l'Atalanta, con Ederson che potrebbe lasciare il club. La trattativa, ancora in corso, potrebbe concludersi positivamente nelle prossime settimane, portando a un ribaltone nel reparto centrocampo. Restano da seguire gli sviluppi di questa operazione, che potrebbe rappresentare l’ultima novità della sessione di mercato dei bergamaschi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

#Pellegrini, futuro deciso bmbr.cc/w0lpggo #Roma x.com

La cucina italiana eccellenza nel mondo. Ne abbiamo parlato oggi a FUTURO PRESENTE con Paolo Pellegrini delegato cucina italiana Firenze Pitti e gli studenti dell’Istituto Alberghiero Agrario Datini accompagnati dal loro insegnante. Le esperienze professi - facebook.com facebook