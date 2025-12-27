Napoli il calendario dei rientri | Lukaku a Cremona? Le date esatte per Anguissa Meret e De Bruyne

IL BOLLETTINO MEDICO IN SINTESI: Romelu Lukaku: Recuperato. Sarà convocato per la Cremonese (panchina).. Anguissa & Gilmour: Rientro fissato a febbraio 2026. Niente Coppa d’Africa per il camerunense.. Alex Meret: Rientra il 4 gennaio (contro la Lazio).. Kevin De Bruyne: Tempi lunghi (operato), se ne riparla a marzo.. Dubbi Last Minute: Olivera e Beukema a rischio per Cremona.. Romelu Lukaku infortunio rientro Cremonese Napoli date Il Napoli è campione di Supercoppa ma la conta dei feriti continua. La domanda che i tifosi pongono a Google in queste ore è sempre la stessa: “Quando tornano i titolari?”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

