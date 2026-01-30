Questionario sui prof di sinistra al liceo Canova circolare inviata per errore e poi ritirata

Questa mattina al liceo artistico musicale Canova si è diffusa una circolare inviata per errore agli studenti. La nota chiedeva di compilare un questionario intitolato “La scuola è nostra”, promosso da Azione studentesca, l’organizzazione vicina a Fratelli d’Italia. L’invio è stato subito ritirato, ma la confusione ha creato qualche disagio tra studenti e docenti.

L'istituto chiede agli studenti di ignorare il sondaggio di Azione Studentesca dopo l'allarme di alunni e sindacati. La Cgil: "Una svista, serve più attenzione" Gli stessi alunni, ma anche i professori e i rappresentanti sindacali all'interno dell'istituto, leggendo a fondo il contenuto delle domande, hanno immediatamente lanciato l'allarme, sottolineando la presenza di un quesito che chiedeva di segnalare, scuola per scuola, “casi eclatanti” di propaganda di sinistra durante le lezioni. Dopo la segnalazione a Cgil Flc provinciale, lo stesso giorno è stata inviata una circolare di rettifica per “errata pubblicazione”, che chiedeva a docenti e professori di non tenere conto della precedente comunicazione, in quanto non attinente alla scuola.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Canova Liceo

Questa mattina, agli studenti del Liceo artistico e musicale ‘Canova’ è stato distribuito un questionario promosso da Azione Studentesca, il movimento giovanile legato a Fratelli d’Italia.

Il Partito Democratico di Bergamo ha presentato un ordine del giorno per difendere le libertà nelle scuole.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Canova Liceo

Argomenti discussi: Il questionario sugli insegnanti di sinistra e il nuovo conflitto sulla scuola; Questionario su prof di sinistra, il Ministero avvia accertamenti. Frassinetti: Verifica dei fatti. Sarebbe iniziativa autonoma, non liste di proscrizione; Azione Studentesca e il questionario sui prof di sinistra: è bufera politica; Scuola, il questionario degli studenti di FdI contro i prof di sinistra. Accertamenti del ministero.

Questionario sui prof di sinistra, il Pd: Atto gravissimo, le istituzioni intervenganoIl gruppo consiliare del Partito Democratico del Comune di Bergamo ha presentato un ordine del giorno in seguito alla campagna di Azione Studentesca. bergamonews.it

Scuola, polemiche sul questionario di Azione Studentesca per schedare i prof: le domandeLeggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, polemiche sul questionario di Azione Studentesca per schedare i prof: le domande ... tg24.sky.it

SCUOLA, IL CASO DEI VOLANTINI - "Segnala i prof di sinistra": il nostro test che smaschera il questionario arrivato nelle scuole romagnole QUI l'articolo: https://cityne.ws/W6lt8 - facebook.com facebook

"Segnala gli insegnanti di sinistra", il prof che ha denunciato il questionario: "Sui social minacce di morte"| Il ministero: «Nessuna schedatura» x.com