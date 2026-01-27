Reggae Night al Circolo Arci Fortapàsc | musica e comunità senza confini

Questo evento al Circolo Arci Fortapàsc di Atripalda propone una serata dedicata alla musica reggae, valorizzando l’incontro tra diverse culture e storie. La Reggae Night di venerdì 30 gennaio alle 21:30 è un’occasione per condividere momenti di comunità attraverso suoni e tradizioni, in un contesto che promuove inclusione e convivialità.

