Reggae Night al Circolo Arci Fortapàsc | musica e comunità senza confini

Questo evento al Circolo Arci Fortapàsc di Atripalda propone una serata dedicata alla musica reggae, valorizzando l’incontro tra diverse culture e storie. La Reggae Night di venerdì 30 gennaio alle 21:30 è un’occasione per condividere momenti di comunità attraverso suoni e tradizioni, in un contesto che promuove inclusione e convivialità.

Venerdì 30 gennaio, a partire dalle ore 21:30, il Circolo Arci Fortapàsc di Atripalda ospiterà una Reggae Night dedicata all’incontro tra culture, suoni e storie diverse. L’evento, promosso da Fortapàsc insieme all’Associazione Gambiana, all’Associazione Senegalese e a Dimbaya APS, nasce con.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

