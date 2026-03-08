Murada cala il tris a Shahdag L’azzurra è seconda nel vertical agli Europei

L’Italia ha ottenuto una medaglia agli Europei di sci alpinismo a Shahdag, con Murada che ha conquistato il terzo posto nel verticale. La gara si è svolta in questa località, e l’azzurra è riuscita a salire sul podio, concludendo la competizione in seconda posizione nel verticale. La manifestazione ha coinvolto diversi atleti provenienti da tutta Europa.

L'Italia conclude gli Europei di sci alpinismo, competizione che si è disputata a Shahdag, con una nuova medaglia. Giulia Murada, dopo aver concluso al secondo posto la gara sprint di mercoledì e aver trionfato nell'individuale, conquista il secondo gradino del podio anche nel vertical. L'azzurra conquista la medaglia d'argento nella vertical con il tempo di 34'46"6 e pur pagando quasi 50 centesimi di distacco è l'unica atleta che riesce a limitare il distacco al di sotto del minuto nei confronti della vincitrice, l'incontenibile austriaca Sarah Dreier, oro in 33'57". Completa il podio la svizzera Caroline Ulrich, terza con quasi un minuto e mezzo di ritardo.