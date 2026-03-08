Giulia Murada ancora sul podio a Shahdag | argento nel vertical e leadership in Coppa del Mondo rafforzata

Giulia Murada si è piazzata seconda nel verticale a Shahdag, conquistando l’argento alle spalle dell’austriaca Dreier, campionessa europea. Con questa posizione, la sciatrice valtellinese ha rafforzato la leadership in Coppa del Mondo, portando il suo totale di podi a 13. La gara si è conclusa con Murada che si è confermata tra le migliori nella competizione internazionale.

La valtellinese chiude seconda alle spalle dell'austriaca Dreier, campionessa europea, e porta il suo bottino di podi in Coppa del Mondo a quota 13. Il prossimo appuntamento è alla Pierra Menta. Giulia Murada non si ferma. Due giorni dopo la prima vittoria in carriera nel massimo circuito, la valtellinese sale ancora sul podio nella tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo a Shahdag, in Azerbaijan, chiudendo seconda nel vertical e conquistando l'argento europeo di specialità.

Sci alpinismo, Murada vince a Shahdag, è campionessa europea e vola in testa alla Coppa del Mondo: De Silvestro terzaLa valtellinese conquista il suo primo successo nel massimo circuito e il titolo continentale nell’individuale in Azerbaijan.

Sci alpinismo, Sostizzo da sogno: primo podio in Coppa del Mondo nel vertical di AndorraIl 24enne del CS Carabinieri è terzo alle spalle di Bonnet e Verbnjak e centra il miglior risultato in carriera.

