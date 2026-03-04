Murada splendido argento nella sprint L’Italia inizia alla grande gli Europei di Shahdag

L’Italia ha ottenuto un ottimo risultato nella sprint di sci alpinismo agli Europei di Shahdag, in Azerbaigian. La gara si è svolta oggi e durerà fino a domenica 8 marzo, con la partecipazione di diverse nazioni. La squadra italiana ha visto una performance di rilievo, con un atleta che ha conquistato la medaglia d’argento nella prova di oggi.

Non avrebbe potuto desiderare inizio migliore la spedizione italiana agli Europei di sci alpinismo, competizione che si svolgerà da oggi fino a domenica 8 marzo a Shahdag in Azerbaijan. Giulia Murada, reduce dal quinto posto conquistato alle Olimpiadi, chiude la sprint femminile con uno splendido argento. L'azzurra ingaggia una serrata battaglia con la medaglia d'oro olimpica Melanie Fatton e mette alle corde l'avversaria per larghi tratti della gara prima di subirne l'implacabile rimonta e il sorpasso operato nel finale di gara. L'elvetica chiude con il tempo di 3'25"1 ed infligge un distacco di un secondo alla sua avversaria. Completa il podio la tedesca Tatjana Paller.