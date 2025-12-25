Incidente mortale il giorno di Natale a Roma. Un uomo, intorno alle 10:40 di oggi, giovedì 25 dicembre, ha perso il controllo della sua moto Honda NX (e non un'auto come sembrava in un primo momento ndr) ed è finito contro il guard rail sulla via Aurelia. Fatale l'impatto. La vittima aveva 49. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Incidente sull'Aurelia, perde il controllo della moto: morto 49enne. La tragedia il giorno di Natale

