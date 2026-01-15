Arriva Nancy Brilli a teatro e poi mostre e incontri | gli eventi di oggi

Oggi, giovedì 15 gennaio, l’Aretino si anima con una serie di eventi culturali, tra rappresentazioni teatrali, esposizioni e incontri. Nancy Brilli sarà protagonista di una serata a teatro, mentre diverse mostre e iniziative arricchiscono il panorama culturale della giornata. Per segnalare ulteriori appuntamenti, è possibile scrivere alla redazione di Arezzo Notizie all’indirizzo [email protected].

"Porto in scena l'avidità": Nancy Brilli al teatro di Fondi - “Il padrone” arriva sul palco del nuovo Teatro Nino Canale, e l’attrice Nancy Brilli è pronta a indossare i panni di una donna manipolatrice e avida, che ben rappresenta i lati più oscuri dell’animo u ... latinaoggi.eu

Nancy Brilli protagonista al Teatro Comunale di Cavriglia: giovedì 15 gennaio il secondo appuntamento della stagione teatrale - Sarà Nancy Brilli la protagonista del secondo appuntamento della stagione teatrale 2026 del Teatro Comunale di Cavriglia. valdarnopost.it

Al Teatro di Cavriglia arriva lo spettacolo con Nancy Brilli facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.