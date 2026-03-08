Morto Corey Parker attore di Will & Grace ha recitato anche con Sophia Loren; era figliastro di Patrick Dempsey

Corey Parker, attore noto per la sua presenza in Will & Grace e per aver recitato anche in Venerdì 13, è deceduto giovedì 5 marzo 2026 a Memphis, nel Tennessee. Era noto anche per aver lavorato con Sophia Loren e per essere figliastro di Patrick Dempsey. La sua carriera include diverse apparizioni in televisione e cinema, che lo hanno reso un volto riconoscibile nel mondo dello spettacolo.

Corey Parker, attore veterano noto per le sue apparizioni in Will & Grace e per il ruolo nel film horror Venerdì 13, è morto giovedì 5 marzo 2026 a Memphis, nel Tennessee. Aveva 60 anni. A confermare la tragica notizia è stata la zia dell’attore, Emily Parker, che ha rivelato come Corey si sia spento a causa di un cancro metastatico allo stadio quattro avanzato, diagnosticato dopo che Parker si era sottoposto a un intervento di sostituzione dell’anca alla fine del 2024. La scoperta della malattia ha completamente sconvolto la vita dell’attore e della sua famiglia, come riportato da una campagna di raccolta fondi lanciata da studenti, amici e collaboratori per sostenere le crescenti spese mediche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

