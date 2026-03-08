È morto Corey Parker, attore noto per aver interpretato ruoli in Will & Grace e Love Boat. Aveva 60 anni e gli era stato diagnosticato un cancro al quarto stadio. Parker, anche insegnante di recitazione, era conosciuto nel mondo dello spettacolo per le sue partecipazioni televisive e il suo impegno nel campo della formazione teatrale. La sua scomparsa è stata annunciata da fonti vicine a lui.

Addio a Corey Parker, insegnate di recitazione attore noto per i suoi ruoli in Will & Grace e Love Boat. Aveva 60 anni. Di recente gli era stato diagnosticato un cancro al 4 stadio e a gennaio aveva scritto di non riuscire più a parlare correttamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: È morto Pat Finn, l’attore di Friends e Seinfeld aveva 60 anni

Leggi anche: Eric McCormack divorzia da Janet Holden, l’attore di Will&Grace dovrà darle 10mila dollari al mese, 4 auto e 3 case

Una raccolta di contenuti su Corey Parker.

Temi più discussi: La star di Will & Grace Corey Parker è morta a 60 anni; È morto Corey Parker, l'attore di Will & Grace aveva 60 anni: gli era stato diagnosticato un cancro al 4 stadio; Sanderson dei Senatori esce contro Kraken per un infortunio alla parte superiore del corpo; Il fondatore di Emaar rivela con coraggio perché il mercato immobiliare di Dubai non ha nulla da temere nel mezzo della guerra tra Iran e Stati Uniti-Israele.

È morto Corey Parker, l’attore di Will & Grace aveva 60 anni: gli era stato diagnosticato un cancro al 4 stadioAddio a Corey Parker, insegnate di recitazione attore noto per i suoi ruoli in Will & Grace e Love Boat. Aveva 60 anni. Di recente gli era stato diagnosticato un cancro al 4 stadio e a gennaio aveva s ... fanpage.it

Morto a 60 anni Corey Parker: da Venerdì 13 a Will & Grace, recitò con Sophia LorenCorey Parker, attore statunitense noto per i suoi ruoli in produzioni degli anni ’80 ... msn.com

«Ottenemmo la nostra licenza di matrimonio alle 4:20 del mattino e ci sposammo poche ore dopo alla Silver Bells Wedding Chapel. La musica del matrimonio fu riprodotta da un piccolo boombox. » Corey Parker, attore americano che molti ricordano per i ruoli - facebook.com facebook