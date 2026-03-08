Morte di Davide Borgione il dolore dei genitori e le lacrime di Silvia Toffanin | Ultimi minuti infernali

I genitori di Davide Borgione sono stati ospiti a Verissimo, dove hanno condiviso i dettagli degli ultimi minuti vissuti dal figlio prima della sua morte. Silvia Toffanin ha ascoltato le loro parole, mentre tra le lacrime hanno descritto il dolore e l’angoscia provata in quei momenti. La conversazione ha svelato le emozioni profonde di una famiglia colpita da una perdita improvvisa.

Si continua a indagare sulla morte di Davide Borgione, il 19enne deceduto a Torino, nell’indifferenza generale, dopo essere caduto da una bici elettrica la notte del 24 gennaio scorso. In seguito alla caduta, il giovane è stato colpito da un’auto. Poi, due giovani lo hanno trovato, ma al posto di allertare i soccorsi lo hanno derubato del portafoglio. Alla fine altri passanti che lo hanno notato hanno lanciato l’allarme. Portato d’urgenza al Cto, è deceduto nel nosocomio per le ferite riportate. I genitori Angela e Fabrizio sono stati ospiti a Verissimo, raccontando il dolore provato per la perdita del figlio. Davide Borgione, il dolore dei... 🔗 Leggi su Virgilio.it

