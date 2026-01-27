Davide Borgione in arte ‘Borgi’ | la passione per il rap e il Toro Il dolore più grande | la morte improvvisa del fratello Andrea

Davide Borgione, noto come ‘Borgi’, era un giovane rapper di Torino, legato alla passione per la musica e il Torino. La sua morte improvvisa ha suscitato dolore tra amici e familiari. Recentemente, tre ragazzi sono stati denunciati per furto e omissione di soccorso in relazione a quell’evento. Questo episodio evidenzia l’importanza di responsabilità e rispetto nelle situazioni di emergenza.

Torino, 27 gennaio 2026 – Tre giovani sono stati denunciati per furto e omissione di soccorso in relazione alla morte del 19enne Davide Borgione, deceduto a Torino nella notte tra venerdì e sabato dopo aver trascorso la serata in discoteca con gli amici. Le immagini catturate dalle videocamere mostrano il 19enne cadere della bici e sbattere la testa. Quindi, mentre il ragazzo è riverso per terra, si notano due giovani scendere da un'auto, avvicinarsi a Borgione e derubarlo del portafoglio, senza prestare alcun soccorso. La sequenza mostra, infine, una vettura urtare il giovane in maniera lieve. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Davide Borgione, 19 anni, è stato trovato senza vita in strada a Torino, vicino alla sua bicicletta.

Davide Borgione, in arte ‘Borgi’: la passione per il rap e il Toro. Il dolore più grande: la morte improvvisa del fratello AndreaTre ragazzi denunciati per furto e omissione di soccorso. Il ritratto del 19enne morto a Torino: le sue canzoni, il calcio nelle squadre locali e il tifo granata. Nel 2023, il fratello maggiore stronc ... quotidiano.net

Torino, Davide Borgione muore dopo caduta in bici: sfiorato da auto e derubatoIl giovane sarebbe caduto da solo mentre rientrava in bicicletta dalla discoteca, riportando un trauma cranico fatale. Un’auto lo avrebbe urtato solo successivamente e un uomo gli avrebbe sottratto il ... tg24.sky.it

Una telecamera di sorveglianza ha ripreso gli ultimi istanti di vita di Davide Borgione, il 19enne trovato moribondo in strada nella notte tra venerdì e sabato nel quartiere di San Salvario a Torino. Le immagini svelano come il ragazzo - che era in sella a una b - facebook.com facebook

Amarezza. Fa paura l'indifferenza nelle grandi città. Davide Borgione, 19 anni, a terra esanime di notte a #Torino forse caduto con la bici, poi urtato da un'auto e ancora poi derubato del portafogli mentre è agonizzante. Morirà poco dopo #blog il #Grifone x.com