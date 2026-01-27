Davide Borgione in arte ‘Borgi’ | la passione per il rap e il Toro Il dolore più grande | la morte improvvisa del fratello Andrea

Davide Borgione, noto come ‘Borgi’, era un giovane rapper di Torino, legato alla passione per la musica e il Torino. La sua morte improvvisa ha suscitato dolore tra amici e familiari. Recentemente, tre ragazzi sono stati denunciati per furto e omissione di soccorso in relazione a quell’evento. Questo episodio evidenzia l’importanza di responsabilità e rispetto nelle situazioni di emergenza.

Torino, 27 gennaio 2026 – Tre giovani sono stati denunciati per furto e omissione di soccorso in relazione alla morte del 19enne Davide Borgione, deceduto a Torino nella notte tra venerdì e sabato dopo aver trascorso la serata in discoteca con gli amici. Le immagini catturate dalle videocamere mostrano il 19enne cadere della bici e sbattere la testa. Quindi, mentre il ragazzo è riverso per terra, si notano due giovani scendere da un'auto, avvicinarsi a Borgione e derubarlo del portafoglio, senza prestare alcun soccorso. La sequenza mostra, infine, una vettura urtare il giovane in maniera lieve. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

