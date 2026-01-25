Matteo Franzoso il dolore dei genitori | In coma sembrava dormisse sognava le Olimpiadi Silvia Toffanin in lacrime

Matteo Franzoso, giovane in coma, ha vissuto momenti difficili e ambivalenti: i genitori ricordano il suo stato, tra speranza e dolore. In occasione di una puntata di Verissimo, Olga e Marcello Franzoso condividono la loro testimonianza, accompagnati dal figlio Michele. Un racconto autentico che mette in luce le emozioni e le sfide delle famiglie che affrontano situazioni di grave malattia.

Nel salotto di Verissimo va in onda una delle testimonianze più dolorose e toccanti. In studio arrivano Olga e Marcello Franzoso, insieme al figlio Michele, per raccontare la storia di Matteo Franzoso, giovane promessa dello sci morto durante un allenamento in Cile il 15 settembre 2025. Un racconto che scuote profondamente anche Silvia Toffanin, visibilmente commossa. L’incidente sulle Ande Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) Matteo Franzoso è morto il 15 settembre, nel cuore delle Ande cilene, mentre si stava allenando. «Viaggiava a circa 100 chilometri all’ora - raccontano i genitori -, è uscito fuori dal percorso in una curva molto stretta. 🔗 Leggi su Leggo.it

Argomenti discussi: Quel lutto che diventa vita e vittoria; Sara Allemand, 3 vittorie in Austria e il ricordo di Matilde Lorenzi e Matteo Franzoso: Ogni giorno e ogni volta che scio il mio pensiero va a loro; Franzoni da favola: vince in discesa a Kitzbühel e si commuove. Pensavo a Franzoso; Giovanni Franzoni dopo il primo trionfo in Coppa del Mondo (in SuperG): Dedico la vittoria al mio amico Matteo Franzoso, morto in Cile durante gli allenamenti - IL VIDEO.

