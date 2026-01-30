Procura chiede archiviazione caso alpinisti sul Gran Sasso | assenza di colpevoli nella morte di Luca e Cristian

La Procura dell’Aquila ha chiesto di archiviare l’inchiesta sulla morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, due alpinisti di Santarcangelo di Romagna. I due sono morti nel dicembre 2024 durante un’ascensione in condizioni molto dure. Finora, le indagini non hanno trovato colpevoli né cause precise che possano aver provocato la tragedia.

La Procura dell’Aquila ha chiesto formalmente l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte di Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48, due alpinisti originari di Santarcangelo di Romagna, deceduti nel dicembre 2024 sul Gran Sasso durante una salita in condizioni estreme. I due, impegnati in un percorso di alta montagna a circa 2.700 metri di quota, sono rimasti bloccati in un canalone dopo un improvviso peggioramento del meteo. La tempesta ha isolato la zona, con vento che ha superato i 100 chilometri orari, visibilità ridotta a zero e temperature sotto lo zero. Nonostante i tentativi di soccorso, le operazioni sono state ritardate dal maltempo, e i due sono stati trovati privi di vita dopo diverse ore di attesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Gran Sasso Alpinisti

Ultime notizie su Gran Sasso Alpinisti

