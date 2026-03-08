More Women in Football | la Juventus rivendica il proprio impegno per il calcio femminile e la parità di genere

La Juventus ha annunciato il proprio impegno nel promuovere il calcio femminile e la parità di genere in occasione dell’8 marzo. La società ha ribadito la volontà di sviluppare programmi dedicati alle donne nel calcio e di sostenere iniziative per favorire l’inclusione. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori commenti o analisi.

nella giornata dell'8 marzo. " L'8 marzo non è simbolico: è una responsabilità ", afferma Greta Bodino, Chief People, Culture & ESG Officer di Juventus. " La parità di genere passa da scelte strutturali, non da singole iniziative". Un obiettivo concreto che si manifesta sicuramente in campo sportivo: il calcio femminile per il Club bianconero non rappresenta esclusivamente un ambito da sostenere, ma è una vera realtà competitiva. La Prima Squadra Femminile è il risultato di un percorso professionale solido, mentre il settore giovanile permette a bambine e ragazze di crescere in un ambiente di grande qualità, attraverso una formazione che va anche oltre il campo di gioco. MORE WOMEN IN FOOTBALLMarch 8 is not symbolic: it's a responsibility, says Greta Bodino, Juventus Chief People, Culture & ESG Officer. Gender equality comes from structural choices, not individual initiatives. Per Juventus, la Giornata Internazionale della Donna è un'occasione per sottolineare l'importanza di concedere più spazio e opportunità per le donne nel calcio, rendendo More Women in Football una realtà e non soltanto un concetto.