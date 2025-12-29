Furto in un' abitazione a Calitri restituita la refurtiva | ladro ai domiciliari

Venerdì a Calitri, i carabinieri hanno assistito alla restituzione della refurtiva sottratta dall'abitazione della signora Maria Antonietta. Dopo un’indagine, è stato possibile recuperare gli oggetti rubati, che sono stati riconsegnati alla proprietaria. L’individuazione del responsabile ha portato all’arresto e successivamente agli arresti domiciliari. Questa vicenda sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati contro il patrimonio.

