Broni strano furto all' Auser | rubate le chiavi ma non i tre mezzi dell’associazione

A Broni, un episodio insolito ha scosso l'Auser locale: i ladri hanno trafugato le chiavi appese alla bacheca, evitando di sottrarre i tre mezzi dell'associazione. L'evento ha suscitato sorpresa e curiosità tra la comunità, sollevando interrogativi sulle motivazioni e sulle eventuali implicazioni di questo furto anomalo.

Broni (Pavia), 14 dicembre 2025 - Hanno rubato le chiavi appese alla bacheca, ma poi non hanno portato via anche i mezzi dell'associazione. L'anomalo furto è successo nella mattinata di ieri, sabato 13 dicembre, nella sede dell'Auser di Broni "Paolo Baffi", in piazza Romana Meriggi. Un furto senza effrazione, perché messo a segno durante l'orario di apertura della stessa associazione. Approfittando dell'andirivieni all'interno della sede, qualcuno che forse aveva notato la posizione accessibile della bacheca con appese le chiavi, ha preso quelle di tre mezzi, che però quando il furto è stato scoperto erano ancora regolarmente parcheggiati negli stalli esterni della stessa sede. Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Broni, strano furto all'Auser: rubate le chiavi ma non i tre mezzi dell’associazione