mojtaba khamenei il falco della teocrazia alleato dei pasdaran

Mojtaba Khamenei, figlio dell’Ayatollah Ali Khamenei, si fa strada tra le stanze del potere a Teheran. Secondogenito del leader supremo, viene spesso associato ai pasdaran e alle fazioni più dure della teocrazia. Le sue mosse e le sue posizioni alimentano le voci che lo vedono come possibile futuro guida dell’Iran, mentre la sua figura si inserisce in un’eredità di famiglia che ha profondamente segnato la politica del paese.

Dalle stanze segrete del potere al trono di Teheran: per Mojtaba Khamenei, secondogenito dell’Ayatollah Ali Khamenei, sembra mancare solo l’ufficialità per diventare la Guida Suprema dell’Iran in un’eredità di sangue che sfida la storia e il popolo. Nato a Mashhad l’8 settembre del 1969, per decenni non ha cercato i riflettori, preferendo controllarli. E ora, dopo la morte del padre, il figlio prediletto si appresta a essere il terzo capo supremo nella storia della Repubblica Islamica dopo aver costruito il suo potere nel silenzio dei corridoi del Beit-e Rahbari, l’ufficio della Guida Suprema, tessendo una tela mentre i presidenti passavano e le piazze bruciavano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Mojtaba, il falco della teocrazia alleato dei pasdaranDalle stanze segrete del potere al trono di Teheran: per Mojtaba Khamenei, secondogenito dell'Ayatollah Ali Khamenei, sembra mancare solo l'ufficialità per diventare la Guida Suprema dell'Iran in ... ansa.it

Mojtaba, il figlio prediletto di Khamenei, è la nuova Guida suprema dell'IranLa notizia viene da fonti citate dal sito Iran International, ma non è stata ancora confermata: Teheran dovrebbe annunciarlo oggi. Il secondogenito dell'ayatollah ha 56 anni e vanta ottime relazioni c ... today.it

ULTIM'ORA: #Mojtaba #Khamenei è la guida suprema. Ufficializzata la scelta della guida suprema della Repubblica islamica in #Iran, come era prevedibile è il secondogenito del defunto Khamenei. Ali Hosseini Shokouri, membro dell'Assemblea degli esperti x.com

ALLARME A LONDRA: MOJTABA KHAMENEI POSSIEDE APPARTAMENTI CON VISTA SU AMBASCIATA ISRAELIANA Mojtaba Khamenei, figlio dell'ex Guida Suprema Ali Khamenei, possiede due appartamenti di lusso con vista sull'ambasciata israeliana a - facebook.com facebook