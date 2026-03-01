Chi è Mojtaba Hosseini Khamenei ‘l’erede di riserva’ che piace ai Pasdaran

Mojtaba Hosseini Khamenei è considerato l’erede di riserva della guida suprema iraniana e riceve sostegno dai Pasdaran. La sua figura viene spesso discussa nel contesto delle dinamiche di potere all’interno dello stato. Al momento, non sono stati annunciati ufficialmente i piani per la sua successione. La sua presenza nel panorama politico iraniano suscita attenzione tra gli osservatori.

Il detto ‘tale padre, tale figlio, stavolta non regge. Perché Mojtaba Hosseini Khamenei rischia di essere persino peggio della defunta guida spirituale iraniana. Quel che è certo, è che lavora alla sua successione da una vita e che ha tutto il ‘curriculum’ per essere il candidato ideale per prendere il posto del padre, anche se questo rappresenterebbe una pessima notizia per il popolo iraniano. Per di arrivare al potere, Mojtaba è disposto a tutto. Infatti, il primo che ha buttato fuori strada è stato il fratello Mostafa Hosseini Khamenei, che possiede un grado teologico più alto. A differenza di Mojtaba che al momento è solo un Hojatoleslam, un religioso di livello medio alto, qualificato, ma che non ha l’autorevolezza di un ayatollah. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

