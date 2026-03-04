Il figlio di Khamenei eletto Guida suprema dell’Iran | chi è Mojtaba l’erede imposto dai Pasdaran

L’Assemblea degli esperti dell’Iran ha scelto Mojtaba Khamenei, figlio dell’Ayatollah Ali Khamenei, come nuova Guida suprema del paese. La nomina è stata annunciata ufficialmente dopo la decisione dell’assemblea, che ha ratificato questa scelta. Mojtaba Khamenei diventa così il successore designato dall’attuale leader e dall’élite militare, i Pasdaran.

Mojtaba Khamenei non figurava tra i nomi indicati dal padre per la successione. L'Assemblea degli esperti lo ha designato su pressione dei Guardiani della Rivoluzione L’Assemblea degli esperti dell’Iran ha scelto il figlio dell’Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, come nuova Guida suprema. La notizia è stata diffusa dai media vicini all’opposizione iraniana. Secondo quanto emerso la successione ereditaria del ruolo è stata decisa su forti pressioni da parte dei Pasdaran. Mojtaba Khamenei, 56 anni e secondogenito di Khamenei, era stato dato per morto, insieme al padre, nel raid aereo israelo-americano che sabato ha ucciso il padre.... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Voci di rabbia e disperazione da Teheran. La notizia della possibile nomina di Mojtaba Khamenei a Guida Suprema si è già diffusa. La gente della capitale urla il proprio malcontento: "Morte a Mojtaba. Morte al dittatore". x.com