Allarme degli 007 di Londra | Putin ci sta mettendo alla prova

Gli 007 di Londra segnalano che Vladimir Putin sta intensificando le sue strategie, mettendo alla prova l’Occidente. Secondo i servizi segreti britannici, la Russia rallenta gli sforzi per concludere il conflitto in Ucraina e adotta tattiche che sfiorano il limite della guerra aperta. Questa situazione alimenta le tensioni e richiede una risposta attenta e coordinata a livello internazionale.

Per i servizi segreti inglesi “ Vladimir Putin sta rallentando gli sforzi per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina ” e sta “ mettendo alla prova l’Occidente con tattiche che sono appena al di sotto della soglia di guerra ”. Lo ha affermato ieri Blaise Metreweli, nuovo vertice dell’ MI6, la celebre agenzia di spionaggio del Regno Unito che si occupa delle operazioni all’estero. Per le spie di Londra, infatti, la strategia di Mosca, nemica esistenziale della Guerra Fredda e avversaria ancora temuta dal controspionaggio di Sua Maestà, rappresenta un pericolo “ attivo ” per l’Occidente, e il rallentamento dei negoziati di pace, le operazioni di guerra ibrida attivate a diversi livelli in diversi Stati d’Europa e l’esportazione del “caos” non sono altro che tratti comuni di un’unica linea di pensiero che mira a “ soggiogare l’Ucraina e molestare i membri della Nato ”. Ilgiornale.it

