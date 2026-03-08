Mojtaba Khamenei chi è la possibile nuova Guida Suprema | il patrimonio milionario il matrimonio senza figli e quei viaggi misteriosi a Londra

Mojtaba Khamenei, secondo figlio dell'Ayatollah Ali Khamenei, è al centro di discussioni sulla possibile successione come nuova Guida Suprema. È noto per il suo patrimonio considerevole, i viaggi frequenti a Londra e il suo matrimonio senza figli. Dalle sue attività si evidenzia un profilo che lo avvicina ai vertici del potere in Iran, dove la sua figura viene spesso associata a future decisioni di leadership.

Dalle stanze segrete del potere al trono di Teheran: per Mojtaba Khamenei, secondogenito dell'Ayatollah Ali Khamenei, sembra mancare solo l'ufficialità per diventare la Guida Suprema dell'Iran in un'eredità di sangue che sfida la storia e il popolo. Nato a Mashhad l'8 settembre del 1969, per decenni non ha cercato i riflettori, preferendo controllarli. E ora, dopo la morte del padre, il figlio prediletto si appresta a essere il terzo capo supremo nella storia della Repubblica Islamica dopo aver costruito il suo potere nel silenzio dei corridoi del Beit-e Rahbari, l'ufficio della Guida Suprema, tessendo una tela... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

