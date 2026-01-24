Alta velocità e investimenti Toscana e Umbria firmano il ‘patto per l’Italia mediana’

Toscana e Umbria hanno sottoscritto un accordo volto a rafforzare infrastrutture, sanità, cultura e ambiente nelle loro regioni. Il “patto per l’Italia mediana” mira a favorire investimenti e collaborazioni per valorizzare il Centro Italia, promuovendo uno sviluppo equilibrato e sostenibile attraverso iniziative condivise.

FIRENZE – Infrastrutture, cultura, sanità e ambiente. Questi i temi principali al centro di un vero e proprio patto tra Regioni dell’ “Italia Mediana”, per far contare il Centro Italia e creare sinergie. Nel segno della collaborazione tra Toscana e Umbria si è tenuto a Monte Santa Maria Tiberina,  piccolo Comune di confine, un incontro programmatico tra il presidente Eugenio Giani e la presidente Stefania Proietti. “ Un patto all’insegna della concretezza – ha detto il presidente Giani – concretezza che chiediamo al governo quando si parla della stazione Medioetruria dell’alta velocità.  Su questo tema cruciale c’è bisogno di un tavolo urgente che coinvolga i ministri Salvini e Giorgetti e i due presidenti di Regione, per confrontarsi sui progetti in maniera effettiva, anche perché per ora in Finanziaria non figurano risorse previste.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

