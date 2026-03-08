Mobbing in azienda | il GUP proscioglie i titolari Il fatto non sussiste

Il giudice dell'udienza preliminare ha prosciolto i titolari di un'azienda di Potenza dall’accusa di mobbing, dichiarando che il fatto non sussiste. La vicenda, iniziata con denunce di comportamenti vessatori sul posto di lavoro, si è conclusa con una sentenza emessa il 3 marzo 2026. Durante il procedimento sono stati presentati certificati medici e ascoltati testimoni, ma senza risultati confermativi.

Il Tribunale di Potenza chiude il procedimento penale con sentenza di non luogo a procedere. La difesa era affidata agli avvocati Catena e Sassano È una storia che comincia in un ufficio di Potenza e si chiude, il 3 marzo 2026, con una sentenza.Una storia di lavoro, di conflitti aziendali, di certificati medici e di testimoni che non confermano.Una storia che prima la Procura, poi il Giudice dell'Udienza Preliminare hanno esaminato con attenzione, arrivando alla stessa conclusione. La lavoratrice — una contabile — presta servizio dal 2016 alle dipendenze di una società meccanica di Potenza, con contratto a tempo indeterminato e qualifica di quarto livello. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

