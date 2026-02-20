Saluto romano ad Acca Larentia il gup proscioglie 29 persone

Il giudice ha assolto 29 persone, tra cui molti appartenenti a CasaPound, coinvolte nei saluti romani del 7 gennaio 2024 a Roma. La vicenda riguarda la commemorazione dei tre giovani militanti di destra uccisi nel 1978, davanti all’ex sede dell’Msi di via Acca Larentia. Le indagini avevano portato all’iscrizione nel registro degli indagati, ma il tribunale ha deciso di proscioglierle, ritenendo che non ci siano prove sufficienti. La decisione ha chiuso un caso che aveva attirato molta attenzione locale.

Il gup di Roma ha prosciolto 29 persone – quasi tutti membri di CasaPound – che erano indagate per i saluti romani del 7 gennaio 2024 davanti all'ex sede dell'Msi di via Acca Larenzia, a Roma, in occasione della commemorazione dei tre giovani militanti di destra uccisi nel 1978. Il giudice ha disposto il non luogo a procedere sostenendo che «non c'è una ragionevole previsione di condanna». I pm, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, contestavano la violazione delle leggi Mancino e Scelba, principali strumenti normativi italiani per punire l'apologia di fascismo e l'odio razziale. «È stata rispettata la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione e quindi la mancanza di pericolo concreto per una manifestazione che si svolge con le stesse modalità da quasi 45 anni», ha commentato l'avvocato Domenico Di Tullio, uno dei difensori dei 29 indagati.