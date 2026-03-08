Mirabilandia riparte a ritmo di K-Pop | al via la stagione 2026 tra robot e premi Oscar

Mirabilandia inaugura la stagione 2026 il 2 aprile alle 10, con un’apertura che introduce nuove attrazioni e temi ispirati al mondo del K-Pop. Il parco, il più grande d’Italia, si prepara ad accogliere i visitatori con spettacoli, robot e premi Oscar tra le novità previste per questa stagione. L’evento segna l’inizio di un nuovo ciclo di divertimento e intrattenimento.

Tra le novità assolute uno show dedicato al fenomeno coreano, mentre "Pinocchio futuristico" festeggia il titolo di miglior spettacolo indoor Il countdown è iniziato: manca solo un mese all'avvio della nuova stagione di Mirabilandia. Il Parco divertimenti più grande d'Italia si prepara ad accogliere gli ospiti, da giovedì 2 aprile alle 10.30, con un'offerta coinvolgente, premiata dalla critica e amata dal pubblico. La stagione 2026 di Mirabilandia si apre con due riconoscimenti ottenuti ai recenti Parksmania Awards, conosciuti come Oscar dei parchi divertimento: Nickelodeon Land premiata come "Miglior nuova attrazione family", e lo spettacolo Pinocchio che ha conquistato il titolo di "Miglior show indoor".