Mirabilandia al via stagione 2026 divertimento riparte in grande stile

A Ravenna, il parco di divertimenti Mirabilandia si prepara ad aprire le porte per la stagione 2026, con l’obiettivo di ripartire in grande stile. Il conto alla rovescia è ufficialmente partito e mancano solo trenta giorni all’inizio delle attività per il pubblico. La data di apertura è stata comunicata e l’attenzione si concentra sull’attesa di visitatori e novità.

Il countdown è iniziato: manca solo un mese all'avvio della nuova stagione di Mirabilandia. Dopo un 2025 ricco di successi, il Parco divertimenti più grande d'Italia si prepara ad accogliere gli ospiti, da giovedì 2 aprile alle ore 10.30, con un'offerta coinvolgente, premiata dalla critica e amata dal pubblico. La stagione 2026 di Mirabilandia si apre nel segno dell'eccellenza grazie a due importanti riconoscimenti ottenuti ai recenti Parksmania Awards, conosciuti come Oscar dei parchi divertimento: Nickelodeon Land premiata come “Miglior Nuova Attrazione Family”, e lo spettacolo Pinocchio che ha conquistato il titolo di “Miglior Show Indoor”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mirabilandia, al via stagione 2026, divertimento riparte in grande stile Leggi anche: Mirabilandia, al via dal 2 aprile la stagione 2026 del parco divertimenti più grande d'Italia Il nuovo trend della stagione è furry anche sulle giacche, per elevare lo stile luxury e portare divertimento sui capospalla invernaliC'è un momento preciso, quando la temperatura scende sotto lo zero termico, in cui la moda smette di essere solo estetica e diventa pura... Tutto quello che riguarda Mirabilandia al via stagione 2026... Argomenti discussi: Mirabilandia è pronta per la stagione del 2026 con tantissime novità. Mirabilandia, al via stagione 2026, divertimento riparte in grande stileIl countdown è iniziato: manca solo un mese all’avvio della nuova stagione di Mirabilandia. Dopo un 2025 ricco di successi, il Parco divertimenti più grande d’Italia si prepara ad accogliere gli ... ilsannioquotidiano.it Dal 2 Aprile la nuova Stagione 2026 di MirabilandiaLa stagione 2026 di Mirabilandia si aprirà nel segno dell’eccellenza grazie ai due importanti riconoscimenti ottenuti ai recenti Parksmania Awards 2025 ... parksmania.it