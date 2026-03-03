Mirabilandia al via stagione 2026 divertimento riparte in grande stile

A Ravenna, il parco di divertimenti Mirabilandia si prepara ad aprire le porte per la stagione 2026, con l’obiettivo di ripartire in grande stile. Il conto alla rovescia è ufficialmente partito e mancano solo trenta giorni all’inizio delle attività per il pubblico. La data di apertura è stata comunicata e l’attenzione si concentra sull’attesa di visitatori e novità.

Il countdown è iniziato: manca solo un mese all'avvio della nuova stagione di Mirabilandia. Dopo un 2025 ricco di successi, il Parco divertimenti più grande d'Italia si prepara ad accogliere gli ospiti, da giovedì 2 aprile alle ore 10.30, con un'offerta coinvolgente, premiata dalla critica e amata dal pubblico. La stagione 2026 di Mirabilandia si apre nel segno dell'eccellenza grazie a due importanti riconoscimenti ottenuti ai recenti Parksmania Awards, conosciuti come Oscar dei parchi divertimento: Nickelodeon Land premiata come “Miglior Nuova Attrazione Family”, e lo spettacolo Pinocchio che ha conquistato il titolo di “Miglior Show Indoor”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

