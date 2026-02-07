Brescia minaccia i clienti di un bar con un bastone e aggredisce la polizia | arrestato

Un uomo ha creato scompiglio questa mattina a Brescia, minacciando i clienti di un bar con un bastone. Quando sono arrivati gli agenti di polizia per calmare la situazione, lui ha cercato di opporsi e ha aggredito gli agenti. Alla fine, è stato arrestato e portato in caserma.

Brescia, 7 febbraio 2025 – Momenti di tensione all’ esterno di un bar a Brescia: un uomo ha prima minacciato con un bastone i clienti, poi ha aggredito i poliziotti intervenuti per calmarlo. Alla fine è stato bloccato e arrestato. La chiamata al 112. Gli agenti della squadra volante della polizia sono intervenuti in via San Donino a Brescia, a seguito di una richiesta di intervento urgente pervenuta attraverso il numero di emergenza 112 Nue, per la presenza di una persona violenta, armata di un bastone, all'esterno di un bar. Minacce ai clienti del bar. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato l'uomo, un 54enne algerino regolare sul territorio, a torso nudo che, con un bastone, stava minacciando i clienti del locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

