Afragola aggredisce gli agenti di Polizia e li minaccia | arrestato 34enne napoletano

Sabato ad Afragola, un uomo di 34 anni di Napoli è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver aggredito e minacciato gli agenti durante un intervento. L’episodio ha causato momenti di tensione, ma gli agenti sono riusciti a contenere la situazione e a procedere con l’arresto. L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori verifiche.

Momenti di tensione nella giornata di sabato ad Afragola, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 34 anni napoletano, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Afragola, aggredisce gli agenti: arrestato 34enne napoletano L'intervento è scattato nel corso dei servizi di controllo del territorio effettuati dagli agenti del Commissariato.

