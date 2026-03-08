Minacce alla ex davanti al figlio nonostante il divieto di avvicinamento | arrestato 39enne

Nella serata del 24 febbraio, i carabinieri di Guardistallo hanno arrestato un uomo di 39 anni per aver violato un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla ex e al figlio. Nonostante il divieto, l’uomo si sarebbe recato davanti alla donna e al bambino, minacciandoli. L’arresto è stato eseguito per aver infranto le disposizioni legali.

L'uomo è stato sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore serali e notturne. Nella serata dello scorso 24 febbraio i carabinieri della Stazione di Guardistallo hanno arrestato un uomo di 39 anni per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghifrequentati dalla persona offesa.Il 39enne, già sottoposto alla misura cautelare con l’applicazione del braccialetto elettronico, ha infranto gli obblighi imposti a tutela della vittima. Il provvedimento è l’esito di tempestivi approfondimenti investigativi condotti dall’Arma, sotto l’indirizzo costante della Procura della Repubblica di Livorno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Viola il divieto di avvicinamento all'ex moglie, arrestato 39enneUn uomo di 39 anni, di origini licatesi, è stato arrestato dai carabinieri di Palma di Montechiaro per aver violato il divieto di avvicinamento alla...

Sorpreso vicino alla casa dell'anziana madre, nonostante il divieto di avvicinamento: 52enne arrestatoProsegue l'attività straordinaria di controlli del territorio da parte dei Carabinieri di Lucera.

Caltanissetta, minaccia e picchia l'ex davanti alla figlia: arrestatoUn trentenne è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Caltanissetta per lesioni personali e violazione del divieto di avvicinamento alla ... caltanissetta.gds.it

Ti scanno, minaccia la ex: bloccato dalla poliziaAvellino, l'uomo intercettato in strada dopo una telefonata: localizzato grazie al braccialetto elettronico, con sé aveva un coltello di 33 cm ... rainews.it

La donna ha chiamato la polizia dopo le minacce: una volante è corsa a proteggerla, un’altra ha localizzato l’uomo, 40 anni, grazie al braccialetto elettronico - facebook.com facebook

La mia compagna e collega al Parlamento europeo Irene Montero, di cui sicuramente avrete avuto modo di apprezzare gli interventi appassionati e potenti, ha denunciato di aver ricevuto gravi minacce di m*rte da parte di una pericolosa organizzazione terr*ri x.com