Allegri Real Madrid altro che porta chiusa! Le richieste per il sì | vuole portarsi con sé quei due dal Milan!

Le voci di mercato circolano intorno a un allenatore che avrebbe chiesto di portare con sé due giocatori dal Milan in caso di accordo con il Real Madrid. La trattativa tra le parti sembra ancora in fase embrionale, ma le richieste del tecnico sono note e stanno facendo discutere tra gli addetti ai lavori. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, e la situazione rimane aperta.

Allegri al Real Madrid? Vuole portarsi dietro Rabiot e un altro giocatore del Milan

Il Real Madrid pensa a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione: il tecnico rossonero detta le condizioni per dire sì a Florentino Perez.

Allegri al Real Madrid, così Florentino può tentarlo: retroscena e scenari
L'allenatore toscano è corteggiato dagli spagnoli, ma ha un contratto con il Milan fino al 2027 con opzione di un ulteriore anno

Il Real Madrid ripensa a Massimiliano Allegri
Secondo Il Corriere dello Sport i blancos, che cercano un allenatore più esperto di Arbeloa, sono pronti a tornare sul tecnico livornese, già avvicinato nel 2019 e nel 2021