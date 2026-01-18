Nel calcio, le scelte offensive rappresentano spesso la differenza tra vittoria e sconfitta. Per il Milan, la disponibilità di diverse soluzioni in attacco può offrire opportunità strategiche contro avversari come il Lecce. La possibilità di adattare l’assetto e variare le opzioni offensive permette ai rossoneri di affrontare le sfide con maggiore flessibilità e precisione, contribuendo a migliorare le prestazioni e a raggiungere gli obiettivi stagionali.

Milan-Lecce, Massimiliano Allegri dovrebbe di nuovo puntare sulla coppia Pulisic e Leao in avanti. In stagione a causa dei problemi fisici di entrambi i giocatori, si sono visti pochissime volte insieme dal primo minuto. Per questo è ancora difficile fare il punto sull'efficacia dell'attacco rossonero con i due in campo insieme. Entrambi stanno segnando molto e stanno determinando molto in questa stagione del Diavolo, ma ora Massimiliano Allegri può sorridere, perché le alternative in attacco finalmente ci sono, dopo mesi difficili nel reparto proprio per gli infortuni. Detto di Gimenez che ne avrà ancora per parecchio tempo dopo l'operazione alla caviglia, contro il Lecce Allegri avrà a disposizione 5 giocatori per due posti in attacco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Da emergenza ad abbondanza: le soluzioni in attacco possono essere la chiave per il Milan

