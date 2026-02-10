Stramaccioni gioca Inter Juve | Ecco quali possono essere i giocatori chiave Chivu è in simbiosi con i suoi ragazzi Spalletti mi piace

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, si è espresso sulla partita di sabato sera tra i nerazzurri e i bianconeri. In un’intervista, ha indicato quali potrebbero essere i giocatori chiave e ha detto che Chivu si trova in perfetta sintonia con i suoi compagni. Ha anche aggiunto di apprezzare il lavoro di Spalletti, senza nascondere la sua familiarità con il clima del derby d’Italia.

Juventus, la mossa a sorpresa di Spalletti: McKennie falso 9 contro l'Inter, dopo il rinnovo? Nkunku svela: «Mai pensato di andar via dal Milan, il nostro obiettivo è arrivare in Champions. Vi racconto da dove nasce la mia esultanza» Juve, parla Ottolini: «Siamo contenti di quello di Yildiz! McKennie? Stiamo procedendo. Su Spalletti.» Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position. Juventus, la mossa a sorpresa di Spalletti: McKennie falso 9 contro l'Inter, dopo il rinnovo? Bologna, Fenucci contro la deriva del VAR: «Serve la chiamata».

