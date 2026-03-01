Cremonese-Milan oggi in TV dove vederla in TV e streaming | orario e probabili formazioni

Oggi alle 12:30 si gioca Cremonese-Milan, partita valida per la 27ª giornata di campionato. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, sia in TV che in streaming. Le probabili formazioni sono state annunciate e i tifosi potranno seguirla in diretta su questa piattaforma.

Cremonese-Milan è la partita della 27a giornata di campionato che si disputa oggi alle 12:30. Diretta esclusiva in TV e streaming su DAZN. Per Allegri occasione per difendere il 2° posto, Nicola spera in una vittoria che manca dallo scorso 12 dicembre.