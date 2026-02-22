Milan-Parma dove vederla oggi in TV e streaming | orario e probabili formazioni

Il Milan affronta il Parma alle 18:00 nella 26ª giornata di Serie A. La partita si gioca allo stadio San Siro, con molti tifosi che aspettano di vedere come i rossoneri reagiranno alle ultime vittorie. La diretta sarà disponibile su DAZN e Sky, permettendo agli appassionati di seguire l’incontro da casa o in mobilità. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del fischio d’inizio.

Il Milan ospita il Parma nella partita valida per la 26ª giornata di Serie A. Si gioca oggi alle 18:00, diretta tv e streaming su DAZN e Sky. Le ultime news sulle formazioni di Allegri (squalificato) e Cuesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Verso Milan-Parma arrivano buone notizie Secondo TMW, anche Pavlovic è in ritiro con la squadra Nonostante non sia ancora al meglio dopo il duro scontro di mercoledì con Van der Brempt è stato inserito nell’elenco dei convocati #Pavlovic # - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Milan- #Parma x.com