Derby Milan-Inter Modric | 60 biglietti per amici familiari e Mandzukic

Il centrocampista del Milan Modric ha comprato 60 biglietti per il derby contro l’Inter destinati ad amici, familiari e all’ex calciatore Mandzukic. La notizia è stata diffusa da Gianluca Di Marzio. Non ci sono ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta o su chi siano esattamente i destinatari dei biglietti. La partita si giocherà tra le due squadre di Milano.

Aria di derby di Milano: per Luka Modric è il secondo in carriera dopo la vittoria nel girone d'andata grazie al gol di Pulisic. Come riportato da Gianluca Di Marzio su Instagram il centrocampista del Milan avrebbe acquistato 60 biglietti per amici e familiari in vista della sfida di questa sera contro l'Inter. Tra questi uno sarebbe destinato a Mario Mandzukic grande amico di Modric che ha giocato in carriera anche al Milan per poco tempo senza particolare successo personale. Dopo aver assistito a Juventus-Pisa l'ex attaccante vedrà a San Siro anche il derby tra Milan e Inter. Ricordiamo che Mandzukic ha giocato 6 mesi al Milan nella parte finale della stagione 2020-21 totalizzando solo 10 presenze per pochissimi minuti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

