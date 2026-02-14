Il Milan, guidato da Allegri, ha vinto la sua ultima partita e mantiene viva la speranza di competere con l’Inter. La squadra ha ancora in rosa Modric, un elemento chiave che può fare la differenza. La prossima sfida sarà il derby, un’occasione importante per entrambe le squadre. Attualmente, i rossoneri sono a cinque punti di distanza dai nerazzurri, ma non si arrendono. Da 23 partite, il Milan non conosce sconfitta.

ma di cosa parliamo?, è sbottato Conte quando gli hanno chiesto se il Napoli si sentisse ancora in corsa per lo scudetto: quasi spietato. Gasperini non ha mai davvero creduto che la Roma potesse inseguire quel sogno: realista. Spalletti, lui sì, un po’ ci ha giocato quando è arrivato alla Juve, è giusto che qui si guardi ai traguardi più prestigiosi, ha detto, ma era chiaro già allora che i bianconeri non potevano rimontare fino al primo posto: provocatorio e niente più. E dunque, classifica e calendario alla mano, ci sono solo una squadra e un allenatore in grado di provare a frenare la marcia dell’Inter, che ha acquistato contorni quasi trionfali con le cinque vittorie consecutive appena conquistate: la squadra è il Milan, che non perde da ventitré partite; l’allenatore è Allegri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan non è l'Inter, ma tiene aperta la lotta e ha Modric. Appuntamento al derby

Il Milan Femminile si prepara al derby contro l’Inter, in programma sabato 13 dicembre alle ore 15:00.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Perché Milan-Como non si gioca l'8 febbraio: quando si recupera? La nuova data e l'orario; Perché Milan-Como è stata rinviata e non si gioca oggi dopo mesi di caos tra Serie A e Australia; Milan-Como, l’ultima beffa della partita fantasma: dopo la figuraccia, il rinvio condiziona il…; Roma e Milan non si fanno male nella corsa Champions BordoCam.

Una e una sola cosa: il Milan doveva solo fare in modo di aspettare. Precisazione su RabiotIl Milan doveva fare solo e soltanto una cosa a Pisa: vincere. Probabilmente, non importava come. Servivano solo i tre punti, anche perché oggi. tuttomercatoweb.com

Milan, attento: il precedente contro Nicolas è tutt'altro che positivoQuesta sera il Pisa e costretto a fare a meno del primo e secondo portiere. Scuffet e Semper saranno infatti ai box per infortunio e Hiljemark ... sportmediaset.mediaset.it

Milan, #Allegri non si sbilancia su Inter-Juventus: "L'importante era fare tre punti noi" x.com

Serie A, Pisa-Milan 1-2: i toscani restano in fondo classifica. Rossoneri a -5 dall'Inter Il turno prevede, tra le altre, le sfide: Lazio-Atalanta e Inter-Juventus domani, Napoli-Roma domenica. Si chiude con Cagliari-Lecce lunedì alle 20.45. Tutti gli aggiornamenti s facebook