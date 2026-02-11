Domani sera, il derby d’Italia tra Inter e Juventus si gioca nella cornice della Continassa. Spalletti ha già in mente le sue scelte, e i tifosi sono in attesa di scoprire quali saranno le convocazioni e le formazioni ufficiali. La gara si preannuncia intensa, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia.

Probabili formazioni Inter Juve, ecco le possibili scelte di mister Luciano Spalletti per il match di sabato sera. Le ultime dalla Continassa. La Juve si prepara alla sfida più attesa della stagione con una formazione che punta su equilibrio e velocità. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Luciano Spalletti ha ormai sciolto i dubbi sulle probabili scelte per affrontare l’ Inter. QUI LE ULTIME NOTIZIE LIVE SULLA JUVENTUS Tra i pali agirà Michele Di Gregorio. La linea difensiva vedrà Pierre Kalulu e Gleison Bremer, affiancati da Lloyd Kelly e Andrea Cambiaso. In mediana spazio a Manuel Locatelli e Khéphren Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Inter Juve, le possibili scelte di Spalletti per il derby d’Italia. Le ultime dalla Continassa

Approfondimenti su Inter Juve

Ecco le probabili formazioni di Juventus e Napoli in vista del big match di domenica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

JUVE, DUE RECUPERI CHIAVE PER IL DERBY D’ITALIA: SPALLETTI SORRIDE PRIMA DELL’INTER

Ultime notizie su Inter Juve

Argomenti discussi: Verso Inter-Juve: Chivu ha più frecce, Spalletti oltre i limiti (ma è dura); Serie A, oggi in campo Inter e Juve: partite, probabili formazioni e dove vederle; Inter - Juventus: Dove Vederla in Tv e in Streaming; Inter-Juve Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia.

Probabili formazioni Inter-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dumfries, Barella, Calhanoglu, Thuram, Pio Esposito, Conceiçao, Kelly e MirettiInter e Juventus si ritrovano una di fronte all'altra 5 mesi dopo il 4-3 bianconero di metà settembre: le scelte di formazione di Cristian Chivu e Luciano Spalletti. goal.com

Inter-Juve Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaLa Juventus Primavera vuole dare continuità ai recenti risultati positivi in campionato: due vittorie, ultima contro il Verona, e un pareggio. Questa volta, però, c'è in palio l'accesso alle semifinal ... tuttosport.com

Sky - #InterJuve, #Barella può tornare subito titolare. Più cautela per #Calhanoglu: la 'colpa' è di #Zielinski x.com

Modifiche al prato di San Siro prima di Inter Juve Tutti i dettagli - facebook.com facebook