Milan-Genoa probabili formazioni | le scelte di Allegri e De Rossi

Il 8 gennaio 2026 alle ore 20.45 si disputa Milan-Genoa, partita valida per la 19ª giornata di Serie A. L'incontro, che si svolgerà allo stadio di Milano, vedrà in campo le squadre guidate rispettivamente da Allegri e De Rossi. Ecco le probabili formazioni e le scelte dei tecnici per questa sfida di metà campionato.

Milan-Genoa giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 20.45 chiude il calendario della 19esima giornata di serie A. La direzione è stata affidata a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Daniele De Rossi deve rinunciare a Ekuban, che starà fuori tre settimane circa a causa di un problema muscolare.

