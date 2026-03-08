Stasera si gioca il derby tra Milan e Inter, con le formazioni pronte a scendere in campo. Il Milan schiererà il tandem offensivo formato da Leao e Pulisic, mentre l’Inter ha recuperato Dumfries, che però dovrebbe partire dalla panchina. Max Allegri e Cristian Chivu stanno preparando le rispettive squadre per la sfida.

Max Allegri e Cristian Chivu si preparano al derby di questa sera: il Milan punterà sul tandem d'attacco composto da Pulisic-Leao, l'Inter recupera Dumfries che dovrebbe però partire dalla panchina. Guarda le probabili formazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan-Inter, le formazioni: Leao-Pulisic, Chivu con Bonny e Pio?

Leggi anche: Milan con Pulisic e Leao, Inter con Thuram-Pio e Calha dal 1': le probabili del derby

Leggi anche: Milan-Genoa, probabili formazioni: finalmente Pulisic con Leao

Approfondimenti e contenuti su Milan Inter le formazioni Leao Pulisic....

Temi più discussi: Le probabili formazioni del derby: un dubbio a testa per Allegri e Chivu; Milan-Inter, possibili NOVITÀ di formazione: le ultime; Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Milan-Inter: probabili, Pulisic e Leao contro Pio Esposito e Bonny.

Probabili formazioni Milan-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Thuram, Lautaro Martinez, Pulisic, Nkunku, Bonny, Gabbia e BartesaghiMilano trepida per la seconda stracittadina stagionale tra il Milan e l'Inter, di nuovo di fronte dopo l'1-0 ottenuto dai rossoneri all'andata: le scelte di formazione di Allegri e Chivu. goal.com

Milan-Inter, le probabili formazioni del derbyMilan-Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20.45 (pre e post partita su Sky col Club di Fabio Caressa). Calhanoglu verso la panchina, Zielinski sarebbe il play titolare; Thuram ha la febbre, salg ... sport.sky.it

Milan-Inter: 10 luoghi che hanno cambiato la storia del derby - YouTube - facebook.com facebook

Il grande giorno è arrivato. Il giorno di Milan-Inter, il giorno del Derby della Madonnina. In palio non solo tre punti, ma un pezzo di scudetto. SIETE PRONTI ALLA BATTAGLIA x.com