Milan-Genoa probabili formazioni | finalmente Pulisic con Leao

Il match tra Milan e Genoa si avvicina con alcune novità nelle formazioni. Allegri ha recuperato quasi tutti i giocatori disponibili, dando fiducia alla squadra. Tra le novità, l’attesa per la prima presenza congiunta di Leao e Pulisic in attacco, che potrebbe influenzare l’andamento della partita. Entrambe le squadre si preparano a offrire una sfida equilibrata, con attenzione alle scelte tattiche e alle possibili strategie di gioco.

Milan-Genoa, probabili formazioni: Allegri recupera quasi tutti. Finalmente Leao e Pulisic insieme in attacco. Le novità. Milan-Genoa, probabili formazioni: Massimiliano Allegri punta sui titolari per non perdere la strada dell'Inter. Per De Rossi qualche problema di infortuni. Ecco le ultime novità dal video di Gazzetta.it.

L'Inter scappa a +4 sul Napoli Solo il Milan può restare in scia (Genoa permettendo) La sesta vittoria consecutiva, firmata Dimarco e Thuram a Parma e la brusca frenata casalinga del Napoli con il tostissimo Verona, lanciano Chivu in fuga, prima del big match - facebook.com facebook

