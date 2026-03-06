Milan con Pulisic e Leao Inter con Thuram-Pio e Calha dal 1' | le probabili del derby

Nel prossimo derby, il Milan potrebbe schierare Pulisic e Leao dal primo minuto, mentre l'Inter si prepara con Thuram, Pio e Calha inclusi tra gli starting eleven. Il giocatore turco è pronto a tornare in campo dall'inizio anche in campionato, dopo aver partecipato alla semifinale d'andata di coppa. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio.

Pochi dubbi e molte certezze. L'avvicinamento al derby di domenica sera va così, con l'Inter chiamata a schierare un attacco quasi obbligato - Thuram-Esposito - e il Milan privo di diversi elementi. Bartesaghi ha recuperato e andrà in panchina. Previsto l'impiego dal 1' di Estupinan. Quando la rosa è corta, diminuiscono ovviamente le probabilità di avere dubbi. E quando, in una rosa corta, ci sono anche tre infortunati le opzioni si riducono ulteriormente. Allegri quindi sta preparando la squadra anti-Inter con le idee piuttosto chiare. Gli assenti sono i soliti Gimenez (comunque in fase di rientro, a breve tornerà a lavorare in gruppo) e Loftus-Cheek, oltre a Gabbia, fresco di intervento chirurgico per un’ernia inguinale (ne avrà per circa un mese). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nel Lecce Di Francesco ritrova Lameck Banda dopo la squalifica, ma va verso la conferma dell'undici visto nell'ultima giornata.

