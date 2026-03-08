Milan-Inter De Winter all’intervallo | Dobbiamo giocare di squadra e cercare il risultato

Durante l'intervallo del derby Milan-Inter, Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN'. Ha sottolineato l'importanza di giocare di squadra e di concentrarsi sul cercare il risultato, senza entrare nel merito delle strategie o delle motivazioni della squadra. La sua voce si è unita a quella dei compagni, mentre il match proseguiva sul campo.