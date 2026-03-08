Milan-Inter De Winter all’intervallo | Dobbiamo giocare di squadra e cercare il risultato
Durante l'intervallo del derby Milan-Inter, Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN'. Ha sottolineato l'importanza di giocare di squadra e di concentrarsi sul cercare il risultato, senza entrare nel merito delle strategie o delle motivazioni della squadra. La sua voce si è unita a quella dei compagni, mentre il match proseguiva sul campo.
Milan, De Winter: “Allegri è un punto di riferimento per la squadra. Ecco dove preferisco giocare…”Koni De Winter, difensore belga classe 2002, arrivato in estate dal Genoa per 20 milioni di euro, si racconta in un'intervista pubblicata sui canali...
Juventus-Inter 4-3, il gol di Adzic
Milan-Inter, il risultato del derby LIVEDerby equilibrato ma risolto al riposo dal protagonista che non ti aspetti. Pronti-via ed è Modric a sfiorare il gol dopo l'errore in impostazione di Sommer. Ritmi contenuti fino alla mezz'ora e un do ... sport.sky.it
Milan-Inter, diretta Serie A e risultato in tempo reale: si sblocca il derby!Rossoneri e nerazzurri si affrontano a San Siro nella sfida valida per la 28esima giornata del campionato di Serie A ... tuttosport.com
Serie A, Milan-Inter 1-0 dopo 45': sfida al vertice nel derby della Madonnina Genoa-Roma 2-1. Punti pesanti in chiave salvezza per i liguri Bologna-Hellas Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0. Alle 20.45 Milan-Inter Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://ww - facebook.com facebook
IL MILAN È IN VANTAGGIO!!!!! ESTUPINAN SBLOCCA IL DERBY CON UN GRAN GOL #MilanInter #DerbyDellaMadonnina #Milan #Inter x.com