Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Petar Sucic, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro il Bodo Glimt. Intervenuto nel corso del postpartita di Bodo Glimt Inter, il centrocampista nerazzurro Petar Sucic ha commentato così la sconfitta rimediata nel playoff d’andata di Champions League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime Video. SENSAZIONI – « Vediamo cosa succederà, abbiamo una seconda partita. Ovvio che abbiamo giocato contro una buona squadra in casa loro. Non è un buon risultato per noi ma dobbiamo continuare a pensare da squadra ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sucic post Bodo Glimt Inter: «Non un buon risultato, concessi gol facili. Campo? Non dobbiamo cercare scuse! Giochiamo per l’Inter e…»

